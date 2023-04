Strava brengt Spotify-integratie naar app: ook voor gratis gebruikers

Spotify kun je voortaan direct vanaf de Strava app gebruiken. Het is een handige toevoeging die niet alleen voor betalende gebruikers toegevoegd wordt, maar ook voor de gratis gebruikers. Het bedienen van je muziek tijdens het sporten wordt nog makkelijker gemaakt hiermee.

Spotify integratie in Strava

Sportieve gebruikers van de sport-app Strava krijgen een nieuwe functie in de applicatie. Vanaf nu wordt de Spotify-integratie beschikbaar gesteld. Goed nieuws voor de gebruikers die tijdens het sporten willen genieten van hun muziek. De functie komt beschikbaar voor iedere gebruiker, waarbij het dus niet uitmaakt of je een betaald of een gratis lidmaatschap hebt bij Strava. Eenmaal beschikbaar kun je je account koppelen, waarna je direct de muziekspeler kunt bedienen, zonder dat je tussen twee apps hoeft te schakelen.

De Spotify-integratie in Strava maakt het mogelijk om te luisteren naar je favoriete muziek, afspeellijsten en podcasts. De functie is direct te gebruiken, wanneer je in het Opnemen-tabblad zit in Strava. Daar zie je een muzieknoot staan, waarna je aan de slag kunt met Spotify. Premium-gebruikers van de muziekdienst kunnen wel nog meer functionaliteit gebruiken, zoals afspeellijsten die samengesteld zijn en naar nummers met ster. Gratis gebruikers krijgen ook dan de reclames te horen.

Goed om te weten is dat de Spotify-integratie voor Strava wel een internetverbinding nodig heeft. Je hebt dus niet de mogelijkheid om offline naar muziek of podcasts te luisteren. De uitrol van de functie start vanaf nu, maar het kan even duren totdat iedere gebruiker de functie terugziet in Strava.