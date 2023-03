TikTok is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven voor veel gebruikers. Spotify ziet dit ook, en komt nu met een nieuw startscherm voor de app, welke een beetje doet denken aan TikTok.

Spotify krijgt nieuw ontwerp

Het Zweedse Spotify heeft bekend gemaakt dat het het startscherm in de applicatie gaat voorzien van een nieuw ontwerp. Het ontdekken van nieuwe muziek (en zelfs video’s) moet met deze keuze gemakkelijker gemaakt worden voor de gebruiker, zo is het idee achter de verandering.

Het gaat om een nieuw ontdekkingsscherm, welke een prominente plaats krijgt op het startscherm, wanneer er gekozen wordt voor muziek of podcasts. In dit scherm zijn grote afbeeldingen en videofragmenten te zien. Hier kun je doorheen scrollen zoals je gewend bent van bijvoorbeeld TikTok en Instagram. Hetgeen dat je hier te zien krijgt zijn voorvertoningen van nieuwe muziek, aangevuld met clips en podcasts.

Spotify geeft je direct de mogelijkheid om vervolgens naar het desbetreffende nummer of de artiest te gaan. Je kunt ook direct een track toevoegen aan een afspeellijst en krijg je meer aanbevelingen, om zo nog meer muziek te ontdekken. Bij podcasts krijg je gelijk de tekst te zien, omdat er gewerkt wordt met transcriptie. De muziekdienst laat weten dat er ook previews gegeven worden van audioboeken, waarbij de gebruiker voorvertoningen krijgt van maximaal vijf minuten. Echter wordt de laatste functie maar beperkt beschikbaar gesteld en zal deze, in ieder geval op dit moment, niet in Nederland en België verschijnen.

Nieuw in Spotify is verder een Smart Shuffle-functie, waarmee je je bestaande afspeellijsten een nieuw leven in kunt blazen. Met de optie kun je namelijk nieuwe muziek ontdekken en deze direct toevoegen aan bestaande afspeellijsten. Hierbij krijg je gepersonaliseerde aanbevelingen, waarbij gekeken wordt naar je muzieksmaak.

Nieuw is er nog meer;

De nieuwe interface voor Spotify wordt vanaf nu uitgerold naar de gebruikers, maar het kan even duren totdat iedereen ze ziet.