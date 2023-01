Spotify Connect wordt geïntegreerd in mediaspeler van Android 13

Spotify en Google hebben samengewerkt aan een duidelijke verbetering voor Android 13. Gebruikers van de muziekdienst kunnen vanaf nu nog handiger het afspeelapparaat beheren voor hun muziek. Spotify Connect wordt namelijk opgenomen in Android 13, een welkome verbetering.

Spotify Connect in Android 13

Android 13 krijgt een handige verbetering voor de gebruikers van Spotify. Google en de muziekdienst hebben een nieuwe functie aangekondigd, waarmee je makkelijker tussen audio-apparaten kunt schakelen wanneer je naar muziek luistert. In de toekomst moet het mogelijk worden om vanuit de indicator in de hoek van de mediaspeler, verbinding kunt maken met andere apparaten die de beschikking hebben over Spotify Connect. Je hoeft dus niet helemaal de Spotify app te openen en daar te schakelen naar een ander apparaat.

Google zegt nog meer verbeteringen uit te willen rollen. Het gaat dan over dynamische meldingen die gebruikers te zien krijgen. Hierin staan suggesties voor andere apparaten waarmee je kunt verbinden, waar je je op dat moment bevindt. Zo kun je via de melding overschakelen naar een koptelefoon, je auto of juist een ander apparaat. Deze toevoeging in de vorm van meldingen komt ook naar YouTube Music. Er wordt middels WiFi, Bluetooth en ultrabreedband (UWB) gekeken welke apparaten er in de buurt zijn voor het afspelen van muziek; daar worden de meldingen op afgestemd. Dit soort meldingen kennen we al een beetje van Google Cast, waar de suggestie tevoorschijn komt om te casten naar een Google Cast-apparaat in de buurt.

De functionaliteit is weliswaar aangekondigd, het kan nog wel even duren totdat de integratie van Spotify Connect wordt uitgerold.