Android Auto krijgt enorme update met design make-over

Google rolt een grote update voor Android Auto uit. De nieuwe versie van het systeem voor in de auto brengt een nieuwe make-over voor de interface. Hiermee wordt het voor bestuurder makkelijker om te navigeren, je muziek te bedienen en te communiceren.

Nieuwe Android Auto update

Android Auto is in de afgelopen jaren steeds verder gegroeid. Steeds meer auto’s hebben in hun multimediasysteem ondersteuning voor Android Auto (en Apple CarPlay). Eerder presenteerde Apple een strak nieuw design voor het nieuwe Apple Carplay, nu volgt Android Auto. Het nieuwe ontwerp werd als eerst uitgelicht tijdens Google I/O vorig jaar, nu is de uitrol gestart van de nieuwe versie. Maar wat is er nieuws?



Het nieuwe ontwerp in Android Auto brengt een gesplitste schermlay-out, waardoor je meer dingen tegelijkertijd kunt bedienen. Je kunt op die manier zowel de mediaspeler voor bijvoorbeeld Spotify in beeld hebben, samen met de Google Maps navigatie, of een andere dienst. Een welkome verbetering, waar dit eerder nog niet tot de mogelijkheden behoorde van Android Auto. Gebruikers hoeven dus niet meer de kaart te verlaten om naar een nummer te zoeken of een bericht te bekijken.

Dit is er nieuw

Volgens Google is de nieuwe schermindeling geschikt voor iedere auto, wat betekent dat de fabrikant van de auto geen aanpassingen hoeft te doen. Met het nieuwe snelmenu heb je snel toegang tot de recent gebruikte applicaties, en de nieuwe kaart van de mediaspeler is voorzien van een Material You-sausje, zoals we dat kennen van Android op de telefoon. Verder is er ondersteuning voor de Google Assistent, die ook slimme suggesties kan bieden. Zo kun je bijvoorbeeld een herinnering krijgen van een gemiste oproep of kun je snel de aankomsttijd van je rit delen met iemand. Tevens is er een voortgangsbalk voor het vooruit spoelen in een podcast of track. Met de nieuwe modellen uit de Samsung- en Pixel-reeks kan binnenkort ook gebeld worden via WhatsApp, via Android Auto.

Een andere nieuwe functie waarover we eerder al wat hebben vernomen, gaat over de digitale autosleutel. Deze functionaliteit is al beschikbaar voor Pixels en iPhone-modellen, maar komt ook naar Samsung- en Xiaomi-gebruikers. Voor nu kun je de digitale autosleutel gebruiken op auto’s van BMW, al wordt het aantal merken in de toekomst uitgebreid.