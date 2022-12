Google heeft een aantal nieuwe functies aangekondigd die toegevoegd zullen worden aan Android. Het mobiele platform wordt uitgebreid met zeven nieuwe functies. Het wordt bijvoorbeeld mogelijk om je digitale autosleutel te delen, er zijn nieuwe mogelijkheden voor emoji’s en meer.

Zeven nieuwe functies voor Android

Google heeft een grote winter-update aangekondigd voor Android. Dit betekent dat we verschillende nieuwe functies terug zullen gaan zien in Android. Het gaat om uiteenlopende functies die we in dit artikel zullen behandelen. Zo komt er een speciale ‘Reading Mode’. Deze functie moet het contrast tussen tekst en achtergrond verbeteren, het lettertype vergroten en de mogelijkheid bieden om teksten voor te lezen. Het is een functie die van pas moet komen voor degenen die moeite hebben met lezen. Android kan je hier dan mee helpen.

Een andere nieuwe functie zien we terug in de digitale autosleutel. Het is iets wat pas op kleine schaal gebruikt wordt, maar wie weet wordt dit nog eens heel groot. Het wordt mogelijk om deze digitale autosleutel te gebruiken voor het ontgrendelen van je auto, maar deze sleutel kun je ook gemakkelijk met een contactpersoon delen. De functie komt als eerst beschikbaar voor ondersteunende Pixel-telefoons en iPhones. Verder heeft Google Android voorzien van de mogelijkheid om de nieuwe YouTube zoekwidget te gebruiken op je startscherm, zodat je direct toegang hebt tot content. Ook heb je vanaf je startscherm toegang tot je abonnementen, favoriete video’s en Shorts.

Google Foto’s wordt uitgebreid met nieuwe ontwerpopties, om zo een extra feestelijke sfeer over te brengen. Gebruikers kunnen hun eigen foto’s selecteren, waarna deze in nieuwe ontwerpopties gerangschikt worden. Met de verbeteringen in Gboard kunnen nu meer emoji’s gecombineerd worden tot stickers. Google TV biedt de mogelijkheid om vanuit de gelijknamige app inhoud met één tik te casten naar je televisie. Daarbij kan de telefoon ook gelijk als afstandsbediening dienen.

Voor Wear OS worden ook nieuwe functies toegevoegd. De nieuwe tiles maken het eenvoudiger navigeren mogelijk. Denk bijvoorbeeld het gaan naar contacten, Google Maps, Weer, Google Keep en meer. Daarnaast heeft Adidas Running nu ondersteuning voor de spraakopdrachten die via Google Assistent worden gedaan.