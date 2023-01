Spotify laat je het jaar 2024 goed beginnen met ‘Playlist in a Bottle’

Playlist in a Bottle

Het klinkt nog ver weg, en dat is het eigenlijk ook wel. We zitten net goed en wel in 2023, maar Spotify denkt alvast aan het jaar 2024. Ieder jaar kijken vele Spotify-gebruikers uit naar Spotify Wrapped, dat ook afgelopen jaar weer is verschenen. In januari val je dan weer in een muzikaal zwart gat, maar dat zal volgend jaar anders zijn. Dit dankzij ‘Playlist in a Bottle’, van de Zweedse muziekdienst.

Met Playlist in a Bottle kun je alvast nummers verzamelen voor nostalgie en het opnieuw naar bovenhalen van herinneringen. Dit kun je het hele jaar doen voor het jaar 2023. Je selecteert eerst een tijdscapsule naar keuze, zoals een fles, broekzak, broodtrommel of een kauwgomballenautomaat. Vervolgens vul je een aantal vragen in. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd naar nummers die je aan een persoon herinneren, of nummers die je graag live zou willen horen. De antwoorden die je geeft worden verzameld in je tijdscapsule. De fles zal ontkurkt worden in januari 2024 en stelt daarmee een afspeellijst beschikbaar, die je kunt luisteren met de herinneringen van 2023. De gepersonaliseerde kaart kun je overigens ook delen met je vrienden, net als dat je dat met Wrapped kon doen.

De functionaliteit is beschikbaar in verschillende landen en talen, waaronder ook in Nederland. De vragen zijn wel in het Engels. Wanneer je de functie wilt gebruiken, klik je op deze link op je smartphone. Vervolgens kun je Playlist in a Bottle gebruiken.