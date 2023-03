Spotify komt met compleet nieuw profielscherm

Een aantal verbeteringen komen naar de app van Spotify. Onder andere een nieuw design voor de profielen staat op de planning. We kunnen je een eerste indruk geven, van wat we kunnen verwachten.

Spotify krijgt nieuwe lik verf

De Zweedse muziekdienst Spotify is bezig met het vernieuwen van de applicatie. We schreven onlangs al over het nieuwe homescreen, maar er is meer dat verbeterd gaat worden met een update. Er wordt door Spotify gewerkt aan een nieuwe weergave voor de profielen in de muziek-app. Nu vind je er je afspeellijsten, onlangs afgespeelde artiesten en groots je profielfoto, maar dat gaat er anders uitzien.

Alles wordt in een nieuw jasje gestoken, waarmee het er strakker uit komt te zien. Vanuit het overzicht kun je direct artiesten volgen en afspeellijsten openen en delen. Tevens zie je nog wat aanvullende gegevens terug in de applicatie. Tevens wil Spotify je kennis laten maken met meer opties die de muziekdienst te bieden heeft. De uitwerking hiervan zie je in de rechter screenshot hieronder.

Het is niet bekend wanneer de nieuwe versie van de profielweergave door Spotify uitgerold gaat worden. Op dit moment blijft het beperkt bij testen.