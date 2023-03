De beste apps van februari 2023 (+ het belangrijkste nieuws)

Februari was een maand vol met nieuws rondom smartphones en meer. Mede dankzij het Mobile World Congress. Maar er was meer. Wat waren de beste apps en wat het belangrijkste nieuws?

Android in februari

Ondanks dat februari dit jaar maar 28 dagen telde, was er nieuws voor een hele maand. Mede dankzij het Mobile World Congress, waarvan je alle berichten hier terug kunt vinden, want dat is teveel om op te noemen. Denk aan de verschillende previews, maar ook de nieuwe schermtechnieken die in ontwikkeling zijn door Samsung en natuurlijk de Motorola Rizr met oprolbaar scherm.

Maar er was meer nieuws rondom Android en andere nuttige onderwerpen. Zo was Nokia er met het nieuwe logo, presenteerde Xiaomi haar nieuwe Xiaomi 13-serie en Nokia de G22 en C32, waarvan je hier onze preview kunt lezen. Begin deze maand kwam OnePlus met de nieuwe OnePlus 11, en bijvoorbeeld ook de nieuwe OnePlus Pad. Google brengt de Magische Gum uit in de Google Foto’s app voor meer toestellen. Samsung maakte bekend dat het enorm goed scoort met de Galaxy S23-serie, die begin februari werd aangekondigd (preview).

Door al het vele nieuws zouden we bijna vergeten dat Google ook Android 14 heeft uitgebracht. De nieuwe update brengt deze nieuwe functies. Verder werd bekend dat gebruikers van Netflix die hun account willen delen misschien wel 6,00 euro per maand moeten neerleggen. Telecomprovider Youfone introduceert 5G, gratis voor zowel nieuwe als bestaande klanten. ING heeft het nieuws bevestigd dat het werkt aan Google Pay integratie. In Instagram vind je nu de nieuwe notitie-functie.

Vergeten

In onze rubriek ‘De vergeten smartphone’ en ‘De vergeten telefoon’ zijn in de afgelopen maand vier nieuwe edities gepubliceerd.

Leestip: wat is er nieuw op de streamingdiensten? Lees onze wekelijkse Streaminggids.

Reviews

Vijf reviews zijn er online gegaan in februari;

Beste apps

We hebben hieronder een selectie gemaakt met de beste applicaties van februari 2023, in willekeurige volgorde.

Google Tasks

De taken-app van Google is voorzien van een nieuwe lik verf. Het gaat om Google Tasks. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Material You design. In Google’s taken-app kun je verschillende lijsten met taken maken, en ook kun je de herinneringen uit je agenda en de Google Assistent hier terugvinden. De applicatie maakt het mogelijk om zelf te kiezen of je gaat voor het donkere of lichte thema, of dat dit automatisch aangepast moet worden.

Aangifte inkomstenbelasting

De applicatie ‘Aangifte Inkomstenbelasting‘ van de Belastingdienst komt vanaf nu weer van pas. Met de applicatie kun je je belastingaangifte doen. Handig is dat de Belastingdienst de meeste gegevens al ingevuld heeft. Kloppen deze en hoef je niets meer toe te voegen, dan kun je direct je belastingaangifte over het jaar 2022 indienen via de app.

WhatsApp

Berichtendienst WhatsApp heeft een grote Status-update uitgerold waarmee je nieuwe functies aangeboden krijgt. Nieuw is dat je een Status-update kunt delen met gesproken tekst, ofwel een spraakbericht. Tevens kun je sneller een reactie achterlaten. Dit hoeft niet alleen met tekst te zijn, maar je kunt ook reageren middels een emoji. Ook zijn er andere verbeteringen doorgevoerd in de app met betrekking tot de Status.

Telegram

Een andere berichten-app die bijgewerkt is met een update is Telegram. In Telegram 9.4 krijgen gebruikers de mogelijkheid om de profielfotomaker te gebruiken, waarbij je elke sticker of geanimeerde emoji kunt gebruiken voor het maken van een profielfoto voor je profiel, groep of kanaal. Ook zijn er nieuwe opties bij het netwerkgebruik en zijn er nog meer instellingen toegevoegd.

