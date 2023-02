Deze week gaan we terug naar het jaar 2009. In dat jaar bracht Samsung nog toestellen uit met het Symbian-besturingssysteem. Een voorbeeld is de Samsung i7110. Die bespreken we vandaag in ‘De vergeten smartphone’.

Samsung i7110

De Samsung i7110 werd gezien als een high-end smartphone voor die tijd. De telefoon werd uitgebracht in het jaar 2009. De i7110 was voorzien van een 2,6 inch OLED-display en was uitgerust met de nieuwste versie van het Symbian besturingssysteem, S60 v3.

Eén van de belangrijkste kenmerken van de i7110 was de integratie van sociale media. De telefoon had toegang tot verschillende sociale netwerken, zoals Facebook en Twitter, en gaf gebruikers de mogelijkheid om updates te posten vanaf het apparaat. Dit was een van de eerste telefoons die deze functie aanbood, wat het apparaat populair maakte onder jongeren.

Verder was de i7110 voorzien van een 5 megapixel camera met autofocus en LED-flitser. De camera had verschillende functies, zoals gezichtsherkenning en panoramamodus. De telefoon was ook uitgerust met een GPS-ontvanger, zodat deze ook van toegevoegde waarde was voor reizigers. Je kon middels een door Samsung zelf aangepaste versie van Route 66 aan de slag met het plannen van je route.

Een ander belangrijk kenmerk van de i7110 was de uitstekende batterijduur. De telefoon kon tot wel 8 uur praten en had een standby-tijd van meer dan 10 dagen. Dit was een van de redenen waarom het apparaat zo populair was bij zakelijke gebruikers, die vaak op reis waren en de telefoon regelmatig gebruikten.

Hoewel de i7110 een populaire telefoon was, had het ook enkele nadelen. Zo was het apparaat vrij groot en zwaar, wat het moeilijk maakte om comfortabel te houden. Verder had het apparaat geen 3G-ondersteuning, wat het moeilijk maakte om verbinding te maken met het internet.

Al met al was de Samsung i7110 een uitstekende smartphone voor zijn tijd. Het apparaat had een goede camera, een uitstekende batterijduur en was uitgerust met verschillende sociale media-functies. Hoewel het apparaat enkele nadelen had, was het een populaire keuze onder zakelijke gebruikers en mensen die op zoek waren naar een smartphone met een QWERTY-toetsenbord.

Samsung i7110 samengevat in 3 punten