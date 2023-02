‘ING werkt aan integratie Google Pay en Garmin Pay’

Als we afgaan op de nieuwste berichten uit de bankenwereld, staat er een grote verbetering klaar voor klanten van ING. Degenen met een Android-toestel kunnen in de toekomst gebruik maken van Google Pay. Ook werkt de oranjegekleurde bank aan Garmin Pay.

ING krijgt Google Pay

Het is een veelgevraagde functie onder klanten van ING, en nu lijkt het erop dat er door de bank echt aan gewerkt wordt; Google Pay. Klanten van ING hoeven het al niet zonder mobiel betalen te doen; dit kan namelijk gewoon via ING’s eigen applicatie waarmee je ook kunt bankieren. Echter laat de bank nu aan verschillende mensen op Twitter weten dat het werkt aan de integratie van Google Pay. Volgens een bericht op het sociale netwerk Twitter is de bank hiermee bezig, maar is het nu nog niet bekend wanneer de dienst daadwerkelijk beschikbaar komt voor gebruikers.

De Google Wallet app, die vorig jaar werd vernieuwd, bundelt ook gelijk de mogelijkheden van Google Pay. Verschillende banken in Nederland bieden reeds ondersteuning voor de app van Google, waarbij eerder nog vastgehouden werd aan een eigen betaal-app. Dit zien we terug bij bijvoorbeeld de Rabobank en ABN Amro. Nu lijkt ook ING dus te volgen. Google Pay/Google Wallet wordt tevens ondersteund door verschillende andere banken zoals Bunq, N26 en Revolut, waarbij we over die laatste bank onlangs een uitgebreid artikel hebben geschreven. Met Revolut kun je namelijk niet alleen gratis een rekening openen, je krijgt ook een gratis creditcard en je betaalt geen hoge toeslagen als je je geld omzet in een andere valuta. Alles hierover lees je in ons artikel over Revolut.

ING biedt sinds 2015 de betaalmogelijkheid aan in de eigen app. In 2020 en ook in 2022 werd door de bank nog bevestigd dat het geen plannen had om te werken aan Google Pay. Het lijkt erop dat de bank van richting is veranderd. Niet alleen wordt er gewerkt aan Google Pay voor zowel de smartphone als de smartwatch; de bank werkt ook aan betalen via de smartwatch met Garmin Pay, zo laat de bank weten. Ook hiervan is nog onduidelijk wanneer de ondersteuning toegevoegd wordt.