Revolut: gratis betaalrekening met creditcard via handige app

In het aanbod van banken en aanbieders is er een hoop keuze. De bank Revolut spreekt een ander segment aan en laat je je geldzaken beheren via een app. Wat kun je met Revolut, en is het echt allemaal gratis?

Revolut

ING, Rabobank, SNS bank… allemaal namen die je vandaag de dag voorbij hoort komen. Er zijn ook nog een aantal kleinere banken en een reeks nieuwkomers. Een bank die steeds meer terrein wint is Revolut. Deze bank is gevestigd in Litouwen en valt ook onder het Litouwse garantiestelsel, dat vergelijkbaar is met dat van de Nederlandse. Je geld is daarmee tot 100.000 euro gedekt. De bank telt inmiddels meer dan 25 miljoen klanten.

Ikzelf heb Revolut nu een paar weken. Niet als vervanging voor mijn rekening bij een Nederlandse bank, maar ter aanvulling. Betalingen doe ik allemaal met m’n eigen bank, maar Revolut is hier een mooie toevoeging op. Ga je namelijk nog al eens op reis naar het buitenland, dan kan het gebruik van Revolut flink lonen. Met name als je reist naar een land waar ze geen euro hebben, zoals Zweden, Noorwegen of het Verenigd Koninkrijk. Je krijgt dan met iedere transactie te maken met een koersopslag en soms nog andere extra kosten. Bij Revolut werkt dit anders en dat kan flink lonen. Allereerst is de rekening gratis aan te maken. Met verschillende plannen kun je echter wel kiezen voor nog meer voordelen en bijvoorbeeld een fysieke bankpas van metaal, maar dat hoeft niet.

Wisselkoersen en buitenland

Via Revolut kun je in meer dan 30 valuta’s geld versturen en ontvangen. Je kunt in de Revolut app vrienden toevoegen, waar je direct zonder extra kosten een overschrijving aan kunt doen. Ook kun je instellen dat anderen je kunnen vinden middels een ingestelde gebruikersnaam. Daarnaast kun je van maandag tot en met vrijdag onbeperkt vreemde valuta omwisselen zonder extra kosten. Bij het gratis pakket is dit tot een maximum van 1000 euro per maand. Op deze manier kun je zonder extra kosten die Nederlandse banken in rekening brengen bijvoorbeeld een gedeelte van je portemonnee in Revolut omzetten naar dollars, Zweedse kronen, of een andere munteenheid. Dit kan ook erg interessant zijn als je een rekening moet betalen in een andere valuta (zoals een verkeersboete). Je bespaart dan op de kosten van je eigen bank als je dit via Revolut doet uit een potje met de gekozen munteenheid.

Creditcard

Een ander voordeel van Revolut is dat je dus een echt rekeningnummer krijgt. Hiermee kun je betalingen doen, maar ook betalingen ontvangen, zoals je gewend bent van je eigen bank. Tevens kun je in de Revolut app kaarten beheren. Standaard heb je een virtuele kaart, welke tevens gelijk een creditcard is. Je kunt hiermee niet roodstaan, maar het maakt gebruik van het saldo van je bankrekening. Heb je een fysieke kaart, dan heeft deze een ander creditcardnummer, maar maakt gebruik van hetzelfde potje.

Het aanvragen van een fysieke kaart kost eenmalig 7,99 euro, al is hij bij sommige betaalpakketten gratis. Met de kaart kun je bijvoorbeeld handig contactloos betalen. Handig is dat je een virtuele wegwerpkaart kunt maken, zodat je veilig eenmalig gebruik kunt maken van een creditcard, zonder dat je het risico loopt dat je gehackt wordt. Per kaart kun je zien welke betalingen en bijschrijvingen er gedaan zijn. Alle kaarten in je Revolut account kun je ook toevoegen aan Apple Pay of aan Google Pay, en hiermee wordt het mobiel betalen met je Revolut pas heel makkelijk gemaakt.

Inzicht

Je hebt goed inzicht in wat er gebeurd op de rekening. Hiervoor kun je de grafieken en statistieken gebruiken in de Revolut app. Je kunt ook jezelf helpen met het instellen van een budget. Bij verschillende betalingen herkent de app wat voor soort winkel/categorie dit is, zo worden uitgaven bij verschillende supermarkten bijvoorbeeld gemakkelijk gebundeld tot de boodschappen. Verder heb je de mogelijkheid om een betaling te splitsen met anderen. Wil je geld toevoegen aan je Revolut rekening, dan is dit heel eenvoudig te doen middels het rekeningnummer. Ondanks dat dit een Litouws IBAN-nummer is, stond een betaling van ING naar Revolut er al binnen één uur op. Je kunt in de app aangeven dat je van iedere transactie die er gedaan wordt, gelijk een notificatie krijgt.

Goede doelen

Een mooie functie in Revolut is dat je ook aan goede doelen kunt schenken. Dit kun je doen op verschillende manieren. Denk aan het periodiek doneren, maar ook het afronden van je wisselgeld. Door dit af te ronden gaat er steeds een beetje naar het zelf gekozen goede doel. Wil je wat meer doneren, dan kun je de wisselgeldversneller instellen waarmee het bedrag van het wisselgeld bijvoorbeeld verdubbeld of verdrievoudigd kan worden.

Pakketten

Met duurdere pakketten krijg je bijvoorbeeld cashback op betalingen die je doet. Ook kunnen rekeningen ingesteld worden voor mensen onder de 18, zoals voor je kind. Revolut geeft je met betaalde pakketten de optie voor dekking bij diefstal, tickets en terugbetaling. Ook kan bij de duurste pakketten gekozen worden voor een verzekering voor bepaalde zaken die tijdens het reizen van pas komen. Andere opties in de app zijn bijvoorbeeld beleggen, werken met crypto en dergelijke. Die opties vind je terug in de Revolut Hub.

Downloaden en aanmelden

Wil je zelf aan de slag met Revolut, dan kun je de dienst kosteloos gebruiken. Uiteraard is er bij het aanmelden het één en ander aan gegevens nodig. Daarna kan het feest beginnen. In de app zelf kun je nog kiezen voor andere thema’s of de Pride-stijl. Met feestdagen worden feestelijke animaties getoond. Je kunt je hier aanmelden voor Revolut.