Bank-apps van SNS, ASN en RegioBank kampen met storing

Klanten van drie banken ondervinden deze dinsdagochtend problemen met het gebruik van de dienst. Het gaat om de diensten van de Volksbank, ofwel SNS, ASN en RegioBank. Door een storing is zowel de website als de app niet te gebruiken.

Storing bij SNS, ASN en RegioBank

De banken SNS, ASN en RegioBank kampen met een storing. De oorzaak van de storing lijkt sinds vanmorgen rond 10:00 uur te zijn begonnen. Klanten die de bank-app willen gebruiken, krijgen te zien dat je geen internet hebt. Door de storing kun je niet inloggen in de app, en ook is dit niet mogelijk op de website van de drie banken die deel uitmaken van de Volksbank.

De oorzaak van de storing is niet bekend. Op social media laat in ieder geval SNS weten bekend te zijn met de storing. Wanneer de storing is verholpen, is nog niet bekend.