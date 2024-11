ABN Amro stopt ondersteuning van bankieren-app voor oudere toestellen

Klanten van ABN Amro stopt met de ondersteuning voor oudere Android-toestellen. De wijziging gaat in maart van volgend jaar in, en vereist een hogere Android-versie dan die tot nu toe wordt ondersteund.

ABN Amro vereist hogere Android-versie

Van DroidApp-lezer Martin krijgen we de tip binnen dat ABN Amro wijzigingen doorvoert in de ondersteuning voor de bankieren-app. De applicatie werkt op dit moment op toestellen met Android 9 Pie, maar dat gaat veranderen. Klanten met een ouder toestel krijgen bij het openen van de app te zien dat de applicatie vanaf maart 2025 niet meer werkt op oudere Android-versies. Android 9 Pie werd in 2018 uitgebracht door Google en is daarmee aardig wat verouderd.

Na zo’n zeven jaar stopt ABN Amro met de ondersteuning van toestellen met Android 9 Pie. Dit betekent dat vanaf maart 2025 het nodig is om over een hogere Android-versie te beschikken. Vanaf dat moment dient je Android-toestel op Android 10 of hoger te draaien.

Los van het feit dat Android 9 niet meer ondersteund zal worden in de toekomst, is het ook beveiligingstechnisch niet heel erg aan te raden om een Android 9-toestel als dagelijks toestel te gebruiken. De Android-versie is verouderd en wordt verder niet meer bijgehouden met belangrijke security-maatregelen. Dit kan ervoor zorgen dat je een groter risico loopt op het gebied van beveiliging.