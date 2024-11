Rabobank laat je digitaal bankieren zonder Rabo Scanner

Met het bankieren via de Rabo app is het niet langer meer nodig om de Rabo Scanner te gebruiken. Dit was eerder nog wel nodig bij het doen van overboekingen van hogere bedragen en andere verschillende handelingen. Je moet dit wel nog even zelf inschakelen.

Rabo Scanner niet langer meer verplicht

Vanaf nu kunnen klanten van de Rabobank bankieren via de app, zonder het gebruik van de Rabo Scanner. Deze scanner was nodig voor bijvoorbeeld overboekingen van hoge bedragen en autoriseren van bepaalde handelingen.

Dankzij de integratie van een nieuwe authenticatiemethode kunnen gebruikers een alternatief instellen voor de Rabo Scanner. Er kan dan gekozen worden voor een vingerafdruk of voor de gezichtsherkenning. Daarbij kan er ook gekozen worden voor een vijfcijferige toegangscode. Volgens de Rabobank wordt middels deze manier van authenticatie een vergelijkbare manier van beveiliging aangeboden.

Klanten die niet meer mobiel willen bankieren met de Rabo Scanner, moeten dit wel zelf activeren in de Rabobank app. In de applicatie dien je je identiteit te verifiëren. Hiervoor is een geldig identiteitsbewijs noodzakelijk. Degenen die de Rabo Scanner willen blijven gebruiken, kunnen dit blijven doen.