iDEAL gaat verdwijnen en wordt Wero: dit gaat er gebeuren

Wero wordt de naam van het betaalplatform dat we nu kennen als iDEAL. Dit is het gevolg van een overname door Europese banken van de van oorsprong Nederlandse betaaldienst.

iDEAL wordt Wero

Al sinds 2005 kunnen we op het wereldwijde web betalen met de betaaldienst iDEAL. Het is een Nederlands betaalsysteem dat werkt met het merendeel van de banken. De dienst is onlangs overgenomen door het zogenaamde European Payments Initiative. Zij zorgen al bij bijvoorbeeld Payconiq voor de onderliggende technologie.

IDEAL gaat hiermee ook buiten Nederland opereren. Daarvoor zal de naam Wero gebruikt worden. Vanaf medio 2024 zal de dienst starten in Belgiƫ, Frankrijk en Duitsland. Nederland zal daarna volgen. In 2025 zal iDEAL in de huidige vorm uitgefaseerd worden. Het zal echter wel wat anders eruit gaan zien, want het betreft een volledig nieuw systeem, waarbij ook gewerkt wordt aan nieuwe functies.

Wero zal werken via de app van je bank, al zal er ook een aparte Wero app uitgebracht worden. Er wordt gewerkt aan nieuwe functies om bijvoorbeeld weer te concurreren met diensten als Tikkie, Apple Pay en Google Wallet. Zo moet het ook mogelijk worden om met Wero te betalen in een winkel. Tevens wordt er door het bedrijf gewerkt aan acties en loyaliteitsprogramma’s. In de toekomst zou er ook een Europese variant moeten verschijnen van wat we in Nederland kennen als DigiD.

Hoe de Wero app en de dienst er precies uit komt te zien, is nu nog niet bekend. Dat zullen we over een aantal maanden te horen en te zien krijgen.