ABN Amro voorziet app van handige verbeteringen met meer inzicht

Een nieuwe update wordt uitgerold voor de ABN Amro app. De applicatie wordt voorzien van een aantal verbeteringen, waarbij ook nieuwe tabbladen zijn toegevoegd om beter inzicht te krijgen in de inkomsten en uitgaven.

ABN Amro app met nieuwe tabs

Klanten van de ABN Amro kunnen profiteren van een nieuwe update voor de applicatie van de bank. In de Google Play Store staat namelijk een nieuwe versie klaar van de toepassing. Dankzij het nieuwe tabblad ‘Vaste lasten’ krijg je inzicht in de abonnementen en de vaste kosten die steeds terugkomen. Het is toegevoegd naast het tabblad ‘Toekomst’. ABN Amro klanten zien nu in de ABN Amro app ook van creditcards en rekeningen die toegevoegd zijn van andere banken, het vernieuwde detailscherm.

De update brengt nog meer verbeteringen. De changelog van de update voor de applicatie hebben we hieronder voor je neergezet;