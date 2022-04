ABN Amro stopt met ondersteuning van app voor verschillende klanten

Verschillende gebruikers kunnen problemen ondervinden met de ABN Amro app. Dit wordt duidelijk nadat er melding gemaakt is van instabiele apps en meldingen. Het regent klachten.

ABN Amro app stopt met werken

Het is binnenkort over en uit met de ABN Amro app voor verschillende klanten. ABN Amro heeft de veiligheidseisen aangescherpt, en hierdoor kan het zijn dat je vanaf 1 mei 2022 buiten de boot valt met je tablet of smartphone. De Nederlandse bank stopt namelijk vanaf die datum met het ondersteunen van Android-versies van Android 7.1 Nougat en lager. Om de applicatie te gebruiken is Android 8.0 Oreo of hoger nodig, zo laat de bank weten in een reactie op één van de vele klachten die in de Google Play Store staan.

Volgens de bank is het nodig om over Android 8.0 Oreo of hoger te beschikken, omdat hiervoor nog veiligheidsupdates verschijnen. Voor eerdere Android-versies is dat niet het geval, waardoor de veiligheid van de app niet gegarandeerd kan worden. Een alternatief voor toestellen met een lagere Android-versie, is om in te loggen via de website. Een veiliger alternatief is om te kijken naar een nieuwe tablet of smartphone. Ook andere beveiligingsupdates verschijnen namelijk niet meer voor toestellen met deze Android-versies.