ABN Amro: meer dan 100 miljoen Tikkies verstuurd en betaald

Het delen van een rekening, die de ander vervolgens snel en eenvoudig over kan maken, doen we massaal. Middels een Betaalverzoek of een Tikkie wordt dit mogelijk gemaakt. ABN Amro meldt dat er inmiddels meer dan 100 miljoen Tikkies zijn verstuurd.

100 miljoen Tikkies

Het aantal verzonden en betaalde Tikkies staat inmiddels op 100 miljoen. Dit meldt ABN Amro, de bank achter betaaldienst Tikkie, aan de Telegraaf. Tikkie is een woord dat we met zijn allen vaak gebruiken in ons land, om de ander een betaling te doen. Het voordeel van het het gebruik van Tikkie is dat na het betalen, het bedrag direct bij de ander op de rekening staat. De dienst werd in 2016 uitgebracht door de bank, en inmiddels hebben veel banken een eigen alternatief zoals de Betaalverzoeken van ING.

In 2021 hebben we volgens de Telegraaf 4,2 miljard euro aan elkaar betaald, waarbij het gemiddelde bedrag uitkomt op €38,74, wat drie euro hoger is dan vorig jaar. Eén op de drie Tikkies, zo’n 37 procent, wordt binnen vijf minuten in orde gemaakt. De meest genoemde omschrijvingen zijn boodschappen of eten. De drukste dagen waren 28 en 25 juni. Op die dagen ging Nederland uit de lockdown en speelde het Nederlands elftal de achtste finale van het WK voetbal.