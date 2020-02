‘We delen massaal Tikkies van onder de €2,00’

Je collega of vriend vraagt of je ook een kop koffie of soep wilt. Je slaat het aanbod niet af, maar je krijgt een paar uur later daar een betaalverzoek of Tikkie voor. Wat blijkt, we sturen elkaar massaal betaalverzoeken van bedragen tot 2,00 euro.

Kleine betaalverzoeken

De NOS meldt dat we op grote schaal elkaar een ‘Tikkie’ of betaalverzoek sturen voor kleine bedragen. Dit blijkt uit cijfers die door de banken zijn gegeven. Dagelijks worden meer dan tienduizend betaalverzoeken uitgestuurd voor bedragen tot twee euro. Volgens de NOS gaat dit bij ABN Amro om 4,5 procent van alle betalingen, bij ING om 3,75 procent, bij Rabobank komt dit op 3 procent. Van alle betalingen gaat het bij net wat meer dan 1 procent om bedragen onder een euro.

Het nieuwsmedium schrijft verder dat het per persoon verschilt wat het minimumbedrag is om een tikkie uit te sturen. Het vermoeden is dat vooral jongeren voor lagere bedragen een betaalverzoek sturen. Voor hen kan bijvoorbeeld twee euro meer waard zijn. Daarbij wordt als reden gegeven voor de lage bedragen, dat een bedrag op een eerlijke manier gedeeld kan worden. Als je van tien mensen een euro vraagt, is dat toch weer tien euro. Echter worden ook betaalverzoeken gestuurd voor bijvoorbeeld een soep of koffie, die door een andere collega voor je wordt gehaald.