Tikkie groeit flink: nog meer betalingen ondanks lockdowns

Betaal-app Tikkie is in het afgelopen jaar nog verder gegroeid. Dit ondanks de lockdowns die we hier gehad hebben. Echter is het gebruik van Tikkie niet weg te denken in het dagelijks leven, zo blijkt.

Tikkie groeit verder door

In 2020 is Tikkie verder gegroeid, als dit vergeleken wordt met vorig jaar. Waar vorig jaar in totaal 2,6 miljard euro werd afgerekend met de betaal-app van ABN Amro, was dat afgelopen jaar 3,4 miljard euro. De dienst profiteerde destijds vooral van de horeca, waarbij mensen op grote schaal de kosten deelden voor een etentje. Dit werd duidelijk uit de omschrijvingen voor de Tikkies.

Dit jaar werden de woorden ‘café’ en ‘restaurant’ veel minder vaak gebruikt. Dit komt met name door de twee lockdowns die we in Nederland hebben gehad. Wel gebruiken we Tikkie nog veel voor bezorgmaaltijden dit jaar, zo schrijft Trouw. Er werden verder verzoekjes uitgestuurd voor het betalen van boodschappen. Verder vielen de omschrijvingen op; puzzels, planten en mondkapjes.

Er zijn nu zes miljoen actieve gebruikers voor Tikkie. De applicatie is gratis te gebruiken. Het belangrijkste doel van Tikkie is om kostendekkend te zijn, winst wordt nog niet gemaakt. De inkomsten komen onder andere uit zakelijke toepassingen voor bijvoorbeeld horeca-ondernemers.