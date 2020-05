TikTok is in (heel) korte tijd enorm populair geworden. Inmiddels is bekend dat we in Nederland ook massaal aan het ‘TikTokken’ zijn. In ons land kent de dienst 3,5 miljoen actieve gebruikers. Daarnaast deelt het platform nog meer cijfers.

Gebruik van TikTok

Eind december schreven we al dat TikTok enorm populair is. Nog altijd is de dienst onder een enorme groep gebruikers erg geliefd. Via het platform kun je een filmpje maken waarin je playbackt, een dansje doet of op een andere manier de aandacht naar je toe wilt halen. Want daar draait het om, je eigen video delen en wachten op reacties en likes. Bij het maken van een video kun je kiezen uit een grote hoeveelheid effecten, bewerkingstools en muziektracks.

De gemiddelde video duurt 15 seconden, en maximaal 60 seconden. Alle video’s die je plaatst vind je terug in je eigen account. Natuurlijk kun je een video ook delen via de bekende sociale netwerken zoals Facebook, Instagram en Twitter. Het gebruik van TikTok is dus enorm, en door de coronacrisis en het thuisblijven is het aantal gebruikers flink gegroeid. TikTok deelt nu interessante cijfers over de maand april.

Nederland

In Nederland telt de app 3,5 miljoen unieke actieve gebruikers. Deze groep is goed voor het delen van 25,4 miljoen video’s en zorgt voor 12,3 miljard weergaven. Van de Nederlandse gebruikers is 65 procent vrouw, 35 procent man. Dagelijks besteden de Nederlandse gebruikers 59 minuten aan de app, en is daarmee het laagste van heel Europa.

België

Ook in België is TikTok niet uit het straatbeeld weg te denken. Het videoplatform kent daar 2,2 miljoen unieke actieve gebruikers. Deze gebruikers hebben in totaal 15,1 miljoen video’s gedeeld en hebben 8,7 miljard views. De Belgen trekken gemiddeld dagelijks meer tijd uit op het platform; 62 minuten. De man-vrouw verhouding komt vrijwel overeen met die van Nederlanders; van de Belgische TikTok-gebruikers is 64 procent vrouw, 36 procent man.