Instagram laat je razendsnel comments verwijderen en accounts blokkeren

Instagram voert wijzigingen en verbeteringen door in bepaalde onderdelen. Het wordt makkelijker gemaakt om commentaren te verwijderen en accounts te blokkeren. Het moet pesten de kop indrukken.

Instagram met nieuwe tools

Er komen nieuwe tools beschikbaar in de Instagram app. De foto-app geeft gebruikers de mogelijkheid om in één keer meerdere reacties te verwijderen. Tot nu toe moet je elke reactie stuk voor stuk verwijderen, maar het wordt mogelijk om 25 reacties in één keer te wissen. Tevens is het mogelijk om in één keer meerdere accounts te blokkeren. Daarnaast kunnen er restricties opgelegd worden aan accounts. Positieve reacties kunnen uitgelicht worden.

Een andere verbetering die Instagram heeft doorgevoerd, is de mogelijkheid om aan te geven wie jou mag taggen in foto’s en mag reageren op jouw foto’s. Je kunt bijvoorbeeld ervoor kiezen dat alleen mensen die jijzelf volgt je mogen taggen. Instagram hoopt met de nieuwe opties het online pestgedrag te minderen. De functies worden vanaf nu uitgerold, maar het kan even duren voordat deze bij iedereen beschikbaar zijn.

