Instagram Stories update brengt ‘Lay-out’: meerdere foto’s in één verhaal

Instagram heeft een veelgevraagde functie toegevoegd aan haar Instagram Stories. Vanaf nu is het mogelijk meerdere foto’s te delen in één verhaal. Deze functie heet ‘Lay-out’ en kan vanaf nu gebruikt worden.

Instagram Stories Lay-out

Gebruikers van Instagram hebben vanaf nu toegang tot een nieuwe functie. In Instagram Stories krijg je vanaf nu de mogelijkheid om meerdere foto’s als één verhaal te versturen. Het was eerder wel al mogelijk om meerdere foto’s te delen, maar deze werden als losse verhalen gedeeld. Dat hoeft dus nu niet meer met Lay-out. Deze optie vind je bij het openen van de verhaalfunctie onderin beeld tussen opties als maken, superzoom en boomerang.

Er zijn zes verschillende stijlen waaruit je kunt kiezen. Eerder bood Instagram al een vergelijkbare functie aan in een aparte app, maar deze functionaliteit is dus nu geïntegreerd. In totaal kun je maximaal zes foto’s delen als collage. Hierbij kun je niet alleen ‘live’ foto’s maken, maar ook eerder gemaakte foto’s inladen door linksonder op het plusje te tikken.

De functionaliteit is vanaf nu beschikbaar in Instagram Stories. Je hoeft hiervoor geen update te downloaden uit de Google Play Store.