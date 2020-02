Instagram geeft je unfollow-advies: zo werkt het

Instagram heeft een nieuwe feature toegevoegd aan de app. Vanaf nu krijg je unfollow-advies. Bijvoorbeeld volgers waarmee je geen interactie hebt, of die nooit in je tijdlijn verschijnen.

Instagram: ontvolg-advies

We zien een nieuwe functie in de Instagram-app. Vanaf nu kan ontvolg-advies gegeven worden. Je ziet in het overzicht precies met welke personen je veel interactie hebt en welke mensen het meest getoond worden in je tijdlijn. Deze zullen dus niet als ontvolg-suggestie worden getoond.

De ontvolg-suggesties worden getoond op basis van accounts waarmee je in de afgelopen 90 dagen de minste interactie hebt gehad. Dit betekent niet dat de accounts ook daadwerkelijk je niet boeien. Er wordt gekeken naar het aantal opmerkingen en het aantal vind-ik-leuks die gegeven worden door jou. Met de unfollow-suggesties kun je je tijdlijn voor jezelf wat overzichtelijker maken.

De functie is vanaf nu voor iedereen te gebruiken. Hiervoor ga je in Instagram naar je eigen profiel en tik je op ‘volgend’. Eronder kun je ook het overzicht met je volgers nog sorteren op ‘standaard’, maar ook op degenen die je als laatst of juist als eerst hebt gevolgd op Instagram.