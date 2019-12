TikTok app is onwijs populair: wat is het en wat kun je ermee?

De app TikTok is een enorme hype, vooral onder jongeren. Maar wat is er zo bijzonder aan deze applicatie en wat kun je ermee doen?

Wat is TikTok?

TikTok is een app van Chinese makelij waarmee je jezelf kunt filmen. Dit doe je bijvoorbeeld als je aan het playbacken, zingen of aan het dansen bent. Net als bij verschillende andere platformen kun je bij TikTok je filmpje delen met de rest van de wereld, en kunnen anderen hier op reageren of deze liken. Een gemaakte video duurt gemiddeld 15 seconden, maar maximaal 60 seconden en kun je ook voorzien van verschillende effecten en filters.

Een handige feature die aanwezig is in de app, is de mogelijkheid tot het delen van je content via andere sociale kanalen zoals Facebook, Twitter en Instagram. Naast playbacken, dansen of zingen wordt TikTok ook veel gebruikt om grappige filmpjes te delen. Hiermee doet de applicatie een beetje denken aan Vine.

Op dit moment is TikTok één van de meest populaire apps ter wereld. Eerder was de video-app bekend onder de naam Musical.ly.

Mogelijkheden

Direct bij het openen van de TikTok app krijg je de actuele filmpjes te zien. Je hoeft hiervoor nog niet in te loggen met een TikTok account. Onderin beeld kun je de zoekfunctie en ontdekfunctie gebruiken. Zo kun je bijvoorbeeld zoeken naar een bepaalde track, welke voorkomt in verschillende video’s.

Bij het maken van een eigen video kun je aan de slag met de vele tools die de app voor je heeft. Je kunt een fotopresentatie delen en zo tussen de 2 en 5 foto’s delen en zo de vloeiende overgangen ertussen te zien, leuk bijvoorbeeld bij gezichten.

Het delen van een video kan ook met veel verschillende tools. Denk aan het aanpassen van de snelheid, het gebruik van de beauty-modus, de filters, timer en de flitser. Bovenin beeld kun je nog kiezen uit geluiden, waarbij je uit talloze tracks en muzieknummers kunt kiezen. Daar kun je je weer vergapen aan vele afspeellijsten, genres en categorieën. Ook kun je de zoekfunctie gebruiken om snel een track te vinden.

Daarbij kun je na het maken van je video terecht bij talloze bewerkingsmogelijkheden. Achteraf kun je nog leuke effecten toepassen zoals regendruppels of lichtinvallen. Ook de vele bekende stickers zijn aanwezig en kun je nog meer humor aan je video toevoegen. Tevens kun je vele crossfades (overgangen) en animaties toevoegen, waardoor de mogelijkheden bijna eindeloos worden. Ook het toevoegen van tekst behoort tot de mogelijkheden in je TikTok video.

Andere opties binnen TikTok zijn bijvoorbeeld het opnemen van een duet met een andere TikTokker. Met Challenges kun je de uitdaging aangaan met andere gebruikers en zo je van je beste kant laten zien in een bepaalde actie.

Benieuwd naar wat voor goede content je zoal tegenkomt, onderstaande video geeft een indruk van de beste video’s op TikTok van de afgelopen maand.



Overigens kwamen we ook nog een TikTokker tegen die veel tijd heeft gestoken in het maken van Home Alone-sketches. Een voorbeeld daarvan hebben we hieronder voor je neergezet.

Privacy

TikTok is ook negatief in het nieuws gekomen door de privacy. De eigenaar van de app heeft onlangs al een enorme boete van bijna 6 miljoen dollar betaald als schikking, aan het Amerkaanse FTC voor het schenden van de privacy van kinderen. Dan zijn er nog verschillende andere aandachtspunten. Een profiel is standaard openbaar, iets waar de jongere doelgroep niet altijd bij stilstaat. Tevens worden zonder toestemming persoonlijke gegevens verzameld.

TikTokkers, de gebruikers van de app, kunnen in de applicatie ook zogenoemde coins kopen. De prijzen hiervan variëren van €1,09 (100 coins) tot €104,99 (10000 munten). Hiermee krijg je extra mogelijkheden of deze kun je doneren aan je favoriete maker.

Mijn ervaring

Ikzelf heb enkele dagen de TikTok app gebruikt, maar het laat me grotendeels koud. Absoluut is er voor uren kijkplezier en zullen velen zich vol enthousiasme vermaken aan de app, maar ik mis de kracht die bijvoorbeeld Vine had. Tuurlijk zitten er grappige, echt goede video’s tussen, maar je moet soms echt goed zoeken, wil je de pareltjes eruit halen. Tel daar de privacy-problemen bij op, en waakzaamheid is geboden. Echter zijn de mogelijkheden eindeloos en dat maakt de app wel weer verleidelijk voor de jongere doelgroep. Want het maken van een video vol bewerkingen is nog niet eerder zo snel gelukt.