T-Mobile laat je je prepaid opwaarderen via een Tikkie

T-Mobile laat je vanaf nu nog makkelijker opwaarderen, en wel via een Tikkie. Eerder was het al mogelijk om op te waarderen via de website of telefonisch.

Opwaarderen via Tikkie

Telecomprovider T-Mobile introduceert een nieuwe manier van opwaarderen. Het wordt mogelijk om via een Tikkie je saldo op te hogen. Wat handig kan zijn als het beltegoed van een werknemer of van je kind opgewaardeerd moet worden, zo stelt het bedrijf, dat hiervoor samenwerkt met Mi-Pay.

Het opwaarderen via een Tikkie gaat heel gemakkelijk. Hiervoor ga je naar online opwaarderen, voer je het telefoonnummer in en het bedrag. Vervolgens kan Tikkie als betaalmethode gekozen worden en ontvang je een link naar een betaalverzoek. Deze link kan gedeeld worden met iemand anders, zoals via SMS, e-mail of WhatsApp.

