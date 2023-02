ING opnieuw in de problemen: “Storing kan dagen duren”

ING heeft opnieuw last van een omvangrijke storing, die vanochtend begon en even opgelost leek. Nu blijkt dat de problemen bij de bank toch groter zijn dan eerder gedacht.

Omvangrijke storing treft ING

Op de website van de bank met de oranje leeuw wordt nu ook een waarschuwing getoond dat gebruikers problemen kunnen ondervinden met het inloggen op MijnING en het gebruik van de mobiele app. Eerder waren er op 23 januari al problemen en met het aantal klanten dat de bank heeft gaat eigenlijk geen enkele storing stilletjes voorbij.

Wie de ING applicatie opent krijgt de melding “Tijdelijk niet beschikbaar”. Tegenover Nu.nl laat een woordvoerder weten dat het met man en macht bezig is de problemen te verhelpen. Maar geeft ook toe niet te weten of de storing in een paar uur opgelost zal zijn.

“Het duurt langer dan we zelf hadden voorzien. Of de storing binnen uren of dagen verholpen zal kunnen zijn? Dat durf ik niet te zeggen” – Woordvoerder van ING

Inmiddels is de bank via sociale media druk bezig met het afhandelen van berichtjes en wijst klanten er op dat de bankpassen wel gewoon werken.

Op dit moment zijn er problemen met inloggen op Mijn ING en onze Mobiel Bankieren App. Ook kun je problemen ervaren met het doen van betalingen. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing. Excuses voor het ongemak! pic.twitter.com/boWh4w2v1W — ING Nederland (@ingnl) February 1, 2023

Update 22:00 uur: ING heeft een statement gedeeld over de storing. Daarin schrijft de bank dat het gaat om een storing tussen interne systemen. Ook is daar op dit moment nog geen oplossing voor. ING benadrukt nogmaals dat dit veel tijd nodig heeft. Verder schrijft de bank dat er geen sprake is van een cyberaanval, en biedt klanten die hinder ondervinden excuses aan.