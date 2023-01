ING heeft wéér last van storing: problemen met overboeken en spaarrekening

Wederom een storing bij de bank ING. Klanten van de bank melden verschillende problemen. Inzicht in de spaarrekeningen bij ING heb je op dit moment niet, en daarnaast meldt een grote groep klanten problemen met het doen van overboekingen.

Storing bij ING

Het aantal storingen houdt klanten van ING bezig. De bank heeft ook vandaag te maken met problemen en storingen. Sinds zondag hebben gebruikers al problemen met het inzicht in de spaarrekening, en daar komt sinds vanochtend, 23 januari, het probleem bij met het doen van een overboeking. Door de problemen met de weergave van de spaarrekening, zie je niet het saldo, en is het ook onmogelijk om bedragen hiervan over te boeken van deze spaarrekening naar een betaalrekening.

Wanneer klanten van ING een overboeking willen doen van de ene naar de andere rekening, zorgt dit ook bij vele klanten voor problemen. Door de storing is dit onmogelijk. Een oorzaak wordt niet genoemd, al zou de bank werken aan een oplossing. Wanneer dit is opgelost, is niet bekend. ING kampt de laatste tijd vaker met storingen.