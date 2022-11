ING kampt wéér met storing: betalingen onmogelijk (7 november)

Wederom problemen bij ING Bank. Door problemen met de (mobiel) bankieren app en de internetbankieren omgeving van de oranjegekleurde bank is het onmogelijk om bepaalde acties uit te voeren, zoals mobiel betalen.

Storing bij ING

De week begint slecht voor klanten van ING. Rond het lunchuur op maandag 7 november ervaren klanten van de bank problemen met verschillende zaken. Dit wordt duidelijk uit eigen bevindingen, maar ook van de vele meldingen die online gedaan worden. Met de storing van vandaag is het de vierde storing bij ING in nog geen maand tijd. Eerder waren er ook al veel problemen met betalingen, overboekingen, betaalverzoeken en iDeal betalingen. Dat is nu wederom het geval.

Wil je bijvoorbeeld je online aankoop afrekenen, dan blijft de app hangen in het laadscherm, waar je normaal een rekening selecteert. Vervolgens krijg je een foutmelding. Het probleem lijkt verspreid over Nederland voor te komen. Het is nog onbekend wanneer de storing bij ING verholpen is.

