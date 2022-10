ING app heeft problemen met betaalverzoeken

Er is een storing bij ING, waardoor het voor klanten onmogelijk is gemaakt om betaalverzoeken aan te maken. De storing is er sinds maandagmiddag.

Problemen met aanmaken betaalverzoek

Wanneer je gemaakte kosten wilt delen met iemand anders, of met meerdere mensen, dan is het maken van een betaalverzoek erg handig. De app ING heeft deze optie ingebakken in de applicatie. Het is een alternatief voor het bekende Tikkie, een dienst die ook door vele mensen gebruikt wordt.

Er zijn nu problemen rondom de betaalverzoeken, zo blijkt uit een inventarisatie van DroidApp. De hele service rondom betaalverzoeken heeft last van een storing. Hierdoor is het onmogelijk om te zien welke betaalverzoeken uitstaan, en welke zijn voldaan. Daarnaast is ook het aanmaken van betaalverzoeken en deze naar anderen te sturen. De storing is bekend bij ING en volgens de bank wordt gewerkt aan een oplossing. Wil je heel dringend van anderen je geld, dan kun je ervoor kiezen om de app Tikkie te downloaden.