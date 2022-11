ING heeft weer last van storing: problemen overboekingen en iDeal

Er zijn weer problemen bij ING. Nadat het afgelopen maand al meermaals met storingen te maken had, is het vandaag weer raak. Door een storing ervaren klanten problemen met betalen met iDeal en ook bij overboekingen zijn er problemen.

Storing bij ING

Sinds woensdagochtend zijn er problemen bij ING. Het gaat om problemen met zowel internetbankieren als mobiel bankieren. Het lijkt erop dat niet iedere klant last heeft van de storing, maar een grote groep wel. Op social media regent het klachten over de bank. Door de storing is het voor klanten onmogelijk om een betaling te doen via iDeal. Tevens merken mensen problemen op met het overboeken van bedragen via de ING Bankieren app. In deze gevallen verschijnt er een foutmelding in het scherm. Het overmaken van geld lijkt ook niet altijd mogelijk te zijn via de website van ING.

De storing lijkt rond een uur of 11 te zijn begonnen. De bank zegt ermee bekend te zijn, en dat er gewerkt wordt aan een oplossing. Het is de laatste weken vaker raak. Eind oktober was er ook al een grote storing met overmaken en betaalverzoeken, op 10 oktober was er eveneens een storing die voor problemen zorgde met betaalverzoeken. Het is niet bekend wanneer de storing van vandaag is opgelost.

