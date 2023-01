De 5 beste apps van december 2022 (+ het belangrijkste nieuws)

We hebben al de nodige specials en lijstjes gezien in december, maar er is meer. Zoals je van ons gewend bent, delen we met je de beste apps van de afgelopen maand, samen met het belangrijkste nieuws.

Android in december

We hebben in de maand december de nodige specials en mooie overzichten met je gedeeld. Maar er gebeurde meer deze maand. We hebben namelijk weer het nodige nieuws voorbij zien komen over nog niet aangekondigde toestellen. Denk aan de nieuwe OnePlus 11, waarvan we ook de inhoud van het verkooppakket te zien kregen. Ook kwam de Galaxy S23 van Samsung weer meermaals voorbij in het nieuws.

Verder werkt WhatsApp niet meer op tientallen verschillende toestellen. We kwamen ook te weten dat het delen van je Netflix-account definitief zal eindigen in 2023. Oppo kondigde haar nieuwe updatebeleid aan en als het aan de EU ligt, komt er de terugkeer van de verwisselbare accu in smartphones. Xiaomi was er ook met nieuws, waarbij het merk de nieuwe MIUI 14 skin liet zien aan het publiek.

Google gaf het overzicht ‘Year in Search 2022‘ vrij, waarmee we direct zien welke trends er waren het afgelopen jaar. Ook het jaaroverzicht van Spotify verscheen, met daarin de hits van het afgelopen jaar. Het jaar begint ook duurder voor klanten van T-Mobile, Simpel en Ben. De inflatiecorrectie zorgt voor een flinke prijsstijging bij de drie providers.

Reviews

Specials

De meest interessante smartphones van 2022: Stefan – Paul

De 5 meest onmisbare apps van 2022 volgens: Luke – Kelly – Paul – Stefan

Vergeten

Onze rubriek ‘De vergeten telefoon’ en ‘De vergeten smartphone’ is afgelopen maand uitgebreid met de volgende vier edities;

Beste apps

We hebben in december ook weer verschillende apps besproken. Omdat ze nieuw zijn, geüpdatet zijn of gewoon het vermelden waard zijn. De beste apps van de maand december hebben we hieronder voor je uitgelicht, in willekeurige volgorde.

BeReal

Twitter werd ooit neergezet als platform waarmee je kon delen wat je op dat moment bezig hield. Inmiddels lijkt dat niet meer het hoofddoel van Twitter. BeReal zou dit stokje wellicht over kunnen nemen. Het doel van deze applicatie is dat je op een willekeurig moment, eenmaal per 24 uur, de vraag krijgt wat je aan het doen bent. Je maakt dan een foto met zowel de voor- als achtercamera, waarmee je deze deelt met je vrienden. Je kunt uiteraard met BeReal ook de activiteiten van je vrienden bekijken.

Telegram

Berichtendienst Telegram brengt regelmaat updates uit, en die updates worden ook weer vaak voorzien van een hoop nieuwe functies. Dat hebben we ook in de afgelopen maand teruggezien. De updates naar Telegram 9.2 en Telegram 9.3 werden uitgebracht. Hiermee werden een hoop nieuwe functies toegevoegd. Je kunt bijvoorbeeld vanaf nu een globale auto-delete instellen, een tijdelijke QR-code maken om je account te delen en de nieuwe media-spoiler gebruiken. Ook heb je vanaf nu nog sneller zicht op de gebruikte opslagruimte in Telegram en kun je sneller geheugen vrijmaken.

Proton Drive

Proton ken je al van de maildienst, maar voor het (online) opslaan van je bestanden heeft het Zwitserse bedrijf ook een oplossing. Met Proton Drive kun je je bestanden beveiligd opslaan. Tot deze maand werkte de dienst enkel via de webversie, maar nu is er ook de Proton Drive app. De werking is vergelijkbaar met die bijvoorbeeld van Google Drive. Bij Proton Drive worden bestanden goed beveiligd opgeslagen middels de end-to-end encryptie.

Good Lock

Sinds december kunnen we in Nederland en België de app Good Lock downloaden. Het is een applicatie voor degenen met een Samsung Galaxy-toestel. Deze kun je downloaden uit de Galaxy Store. Met de toepassing kun je nog meer zaken personaliseren en nog meer naar eigen hand zetten. Denk aan de vormgeving en vormen van de navigatiebalk, of juist van de notificatiebalk. Verder kun je aan de slag met het personaliseren van andere zaken in de interface van je toestel.

WhatsApp

WhatsApp heeft in de afgelopen maand verschillende nieuwe features toegevoegd. Gebruikers krijgen de mogelijkheid om WhatsApp Avatars te maken, waarover we een uitgebreide uitleg hebben gepubliceerd. Deze kun je helemaal eigen maken zodat ze het meest op jouzelf lijken. Heb je hem klaar, dan kun je de avatar instellen als profielfoto, maar je kunt hem ook delen met je vrienden als sticker. In december heeft het ontwikkelteam van WhatsApp ook enkele design-veranderingen in de interface doorgevoerd, wat weer te maken heeft met de beschikbaarheid van WhatsApp Community’s.