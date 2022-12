BeReal: deel met je vrienden wat je écht aan het doen bent

BeReal is in de afgelopen tijd erg populair geworden. Het kan gezien worden als een alternatief voor Instagram, TikTok en Snapchat. Uniek aan BeReal is dat je op een willekeurig moment op de dag gevraagd wordt, wat je aan het doen bent. Daar maak je vervolgens een foto van.

BeReal

Met de app BeReal moet het gebruik van sociale media een andere dimensie krijgen. Het doel van de applicatie is namelijk dat je op een willekeurig moment op de dag de melding krijgt, om vast te leggen wat je aan het doen bent. Wanneer je die foto maakt, wordt er zowel met de camera aan de voor- als aan de achterkant een foto gemaakt. Anders dan bij de meeste andere netwerken zijn er geen effecten of filters beschikbaar, waardoor het een nog realistischere weergave moet worden van wat je doet. Niet zelden worden foto’s op Instagram opgeleukt en stralen ze van de nepheid. BeReal moet dit dus tegengaan.

Eenmaal geregistreerd krijg je iedere 24 uur, op een willekeurig moment de vraag om te delen wat je aan het doen bent. Je kunt instellen dat dit voor iedereen zichtbaar is, of alleen voor je vrienden. Als je zelf geen foto deelt per 24 uur, kun je ook de bijdragen van je vrienden niet zien. Bij het ontvangen van een melding heb je twee minuten de tijd om een foto te maken. Het is echter ook mogelijk om deze op een later moment te maken, bijvoorbeeld als dat je beter uitkomt, al is dat niet helemaal het doel van de app.

In vergelijking met Instagram is BeReal wel een wat saaiere app. Het bruist minder. Dit komt door verschillende zaken. Eigenlijk zijn er twee tabbladen in de app te vinden. In het ene tabblad zie je de bijdragen van je vrienden, in het andere tabblad de verhalen van andere gebruikers. Ook kun je zoeken naar vrienden en dan houdt het eigenlijk wel op. Geen poespas zoals het gebruik van locaties of hashtags, alleen de foto van de voor- en achtercamera van je toestel. Je kunt een eerder gemaakte BeReal-foto wel nog delen op andere netwerken.

Andermans reacties kun je liken of erop reageren. Bij het liken kun je kiezen uit verschillende emoji’s kiezen. Leuk aan BeReal is dat je ook de front-camera kunt gebruiken om deze emoji na te doen, zodat de ander deze like ook op die manier ziet. De foto’s blijven voor anderen 24 uur staan, voor jezelf kun je via ‘Mijn Herinneringen’ zien welke foto’s je in de afgelopen tijd hebt gemaakt.

Wil je zelf aan de slag met BeReal, je kunt de applicatie gratis downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.