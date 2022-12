Best Nine 2022: dit zijn je populairste Instagram foto’s

December is niet alleen de maand van Sinterklaas en kerst. Ook vind je overal boeiende lijstjes. Benieuwd welke foto’s het meest populair waren op Instagram? Je kunt nu weer aan de slag met de Best Nine 2022 of Top Nine.

Best Nine 2022

Op DroidApp zijn we deze week begonnen met het publiceren van de eerste lijstjes. We zullen hier ook de komende tijd mee doorgaan, dus houd DroidApp zeker in de gaten. Je kunt ook weer beginnen met je eigen lijstje, want voor de Instagram-gebruikers is de Best Nine 2022 of de Top Nine 2022 beschikbaar. Hiermee weet je in een mum van tijd welke foto’s op Instagram het meest populair waren het afgelopen jaar. Het is inmiddels een traditie om het resultaat te delen in je Instagram-tijdlijn.

Zoals de naam al aangeeft wordt bij de Best Nine of Top Nine een selectie gemaakt met de negen populairste foto’s. Er wordt gekeken naar de hoeveelheid likes die je foto’s hebben behaald tussen januari en december. Aan de hand daarvan wordt de top 9 gemaakt, welke in een grid geplaatst worden en welke gedeeld kan worden. Maar hoe ga je aan de slag met het maken van deze top 9 van je Instagram foto’s?

TopNine

Het handigste is door de tool van TopNine te gebruiken. Via de site van TopNine kun je je gebruikersnaam invullen, waarna de Best Nine van 2022 voor je wordt gemaakt. Wil je de collage ook delen, dan moet je de app downloaden, maar deze is er alleen voor iOS. Het handigste is om gewoon een screenshot te maken van het scherm en deze bij te snijden, en die vervolgens te delen. Het maken van het overzicht kan even duren. Je ziet onder de selectie met 9 foto’s ook direct hoeveel likes je in totaal hebt ontvangen in 2022.

Best Nine

Er is ook nog een andere tool beschikbaar, genaamd Best Nine. De werking ervan is hetzelfde, alleen je raster ziet er net wat anders uit. Daarbij lijkt uit onze test dat de wachttijd veel langer is voordat je fotocollage met de negen beste foto’s af is. Bij ons is het namelijk niet gelukt een resultaat eruit te krijgen. Mocht je het toch willen proberen, dan kun je de tool hier vinden.