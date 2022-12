De 3 meest interessante smartphones van 2022 volgens Stefan

December is de maand van de lijstjes en het terugblikken. In de komende tijd zullen er nog verschillende boeiende lijstjes en specials volgen op DroidApp. Vandaag de meest interessante smartphones uit 2022, volgens Stefan.

Smartphones van 2022: Stefan

Het is het jaar van de lijstjes en dus delen Paul en ik onze meest interessante smartphones van het afgelopen jaar. Hoewel de voortgang soms een beetje stil lijkt te staan, is dat niet op alle vlakken het geval. Wat waren de meest interessante smartphones van 2022 volgens Stefan? Die zet ik op een rijtje.

Motorola Edge 30 Neo

Motorola maakt wat mij betreft echt stappen. Hoewel het merk nog altijd niet begonnen is met het uitrollen van Android 13, maakt het merk wel meters met het updatebeleid. De Motorola Edge 30-serie draagt ook zijn steentje bij aan mijn visie op Motorola. Bijvoorbeeld in de vorm van de Motorola Edge 30 Neo. Niet alleen een heel mooi toestel (onder andere door de samenwerking met Pantone voor toffe kleuren), maar ook eentje met prima specificaties. Persoonlijk vind ik de notificatiering rondom de cameramodule echt wat toevoegen, zo schreef ik in de Motorola Edge 30 Neo review. Daarnaast zijn er ook nog de Motorola tools waarmee het merk zich weet te onderscheiden. Tevens heeft het toestel een erg goede accuduur en kun je hem ontzettend snel opladen.

Pixel 7 Pro

In onze Google Pixel 7 Pro review hebben we je heel uitgebreid kennis laten maken met deze Pixel. Het is de eerste Pixel-smartphone die officieel in Nederland verkrijgbaar kwam. We hebben het toestel met open armen ontvangen en er zijn ontzettend veel kwaliteiten aanwezig. De telefoon heeft een fantastische camera en erg fijne Pixel-features, maar de accuduur doet het toestel de das om. Zonde.

Asus Zenfone 9

Dit jaar verscheen ook mijn uitgebreide Asus Zenfone 9 review. Deze smartphone verdient ook wel een plaats in mijn lijstje met meest interessante smartphones. Jaren geleden waren er nog écht compacte smartphones met high-end specs. Vooral Sony nam dit segment erg serieus. Maar die tijd is voorbij. Maar niet bij Asus. Zij laten met de Asus Zenfone 9 zien dat een compacte smartphone ook high-end specificaties kan hebben. We hopen dat meer fabrikanten werk maken van een écht compact toestel met goede specificaties, maar we betwijfelen of dit echt op de planning staat bij de verschillende merken. Het is jammer dat Asus geen serieus goed updatebeleid aanbiedt voor de Zenfone 9.

Motorola Edge 30 Neo Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 370,00 euro

Google Pixel 7 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 869,00 euro