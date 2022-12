Google Year in Search 2022: dit waren de trends van het afgelopen jaar

Google heeft een nieuwe editie van Year in Search gepubliceerd. Hierin zien we de Google Trends van 2022, waarbij we zien welke zoekopdrachten in Nederland het meest populair waren. Waar zochten we het meest naar?

Google Trends van 2022

Ieder jaar geeft Google ons een overzicht met de meest populaire zoekopdrachten van het afgelopen jaar. Dit zagen we vorig jaar, maar ook nu heeft Google een nieuw overzicht gepubliceerd. Het was een jaar waarin ontzettend veel is gebeurd. Niet heel gek is het meest gezochte onderwerp op Google in 2022 dan ook ‘Oekraïne’. Verder zochten we vaak naar Jeroen Rietbergen, Viaplay, Ali B en Testen voor Toegang. We zochten ook naar overleden personen; zoals Queen Elizabeth en Piet Paulusma.

Algemeen top 5

Oekraïne Jeroen Rietbergen Viaplay Ali B Testen voor Toegang Jeffrey Dahmer Wordle Queen Elizabeth HBO Max Quarantaineregels

Google heeft ook het bekende lijstje gepubliceerd met populairste ‘Wat is?’-zoekopdrachten. Hierbij zochten we in Nederland het vaakst naar ‘Wat is Pinksteren?’. Verder waren de vragen ‘Wat is een hermafrodiet?’, ‘Wat is 2G?’, ‘Wat is stikstof?’ en ‘Wat is de NAVO?’ het meest populair. We zochten in de afgelopen twaalf maanden ook naar Johnny Depp, Amber Heard en Vladimir Poetin. Op het gebied van Duurzaamheid en Milieu zochten we het meest naar Klimaatverandering, Storm Eunice en Elektrische kachel. De meest gezochte sporters waren Marc Overmars, Suzanne Schulting en Andrew Tate. In de Google Trends van 2022 zien we verder dat er gezocht werd naar de programma’s en series, BOOS, Boer zoekt vrouw en Stranger Things. Op het gebied van technologie zochten we het meest naar het spel Wordle. Gevolgd door iPhone 14, James Webb ruimtetelescoop, WhatsApp Storing en FIFA 23.

België

In België werd het meest gezocht naar Oekraïne Rusland oorlog, Mijn gezondheid, VRT Max, iPhone 14 en klimaatverandering. De drie populairste vragen die Belgen aan Google stelde waren 1. Waarom valt Poetin Oekraïne binnen? 2. Waarom is cornflakes uitgevonden en 3. Waarom zijn bananen krom?

Wereldwijd

Als we kijken naar Year in Search 2022, dan zien we Oekraïne ook bovenaan staan met zoekopdrachten. Echter werd ook veel gezocht naar Wordle, India vs Englan en Queen Elizabeth. In Duitsland werd naast Oekraïne ook vaak gezocht op het 9-Euro-Ticket en het WK voetbal, waar Duitsland het overigens dit jaar niet ver heeft geschopt. Er werd ook gevraagd hoe oud Poetin is en waarom Rusland Oekraïne is binnengevallen. Bij Duitsers speelde ook de vraag waarom diesel duurder was dan benzine en ook over de Saharawind kwamen de nodige zoekopdrachten binnen uit Duitsland.