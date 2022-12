Google Play Best 2022: de beste apps en games volgens Google

In de Google Play Store vind je een hoop apps en games die je kunt downloaden. Niet allemaal zijn ze even interessant. Ieder jaar geeft Google ons een selectie van de beste apps en games voor Android. Dit keer de editie van 2022.



Beste apps en games 2022 volgens Google

Google heeft een overzicht gedeeld met daarin de beste apps en games van 2022. Het gaat om een selectie van toepassingen en spellen die je kunt downloaden voor je Android-device. Het is een selectie geworden in verschillende categorieën. Tevens is er nu ook een uitgereikt voor de beste apps en games voor de Chromebook. Er zijn ook enkele nieuwe categorieën toegevoegd, zoals de game met het beste verhaal.

De beste app van 2022 is volgens Google de toepassing Dream van WOMBO. Hiermee deel je AI gegenereerde kunst, waarbij je met slechts een korte tekstbeschrijving een prachtig kunstwerk kunt maken. De beste game is Apex Legends Mobile, die het afgelopen jaar op heel wat populariteit kon rekenen. De beste app volgens gebruikers is BeReal, en ook hier scoort Apex Legends Mobile het beste als spel van 2022.

Best for Fun: PetStar

Best for Personal Growth: Breathwrk

Best Everyday Essentials: Plant Parent

Best Hidden Gems: Recover Athletics

Best Apps for Good: The STIGMA App

Best for Wear: Todoist

Best for Tablets: Pocket

Best for Chromebooks (new category): BandLab

Beste games van 2022

Best Multiplayer: Dislyte

Best Pick Up & Play: Angry Birds Journey

Best Indies: Dicey Dungeons

Best Story (new category): Papers, Please

Best Ongoing (new category): Genshin Impact

Best on Play Pass (new category): Very Little Nightmares

Best for Tablets: Tower of Fantasy

Best for Chromebooks (new category): Roblox

Meest populaire boeken en audioboeken

