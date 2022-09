iPhone 14: Apple geeft de notch een nieuwe dimensie – wat doet Android?

Gisteren heeft Apple haar nieuwe iPhone 14-serie aangekondigd. Waar we bij Android inmiddels wel gewend zijn aan de kleine notch, of aan de punch-hole is dat bij Apple wel anders. Met de iPhone 14 introduceert het merk ‘Dynamic Island’, wat voor voordelen heeft dat?

iPhone 14 met Dynamic Island

Wijk af met het design van de trends, geef het een hippe naam, en scoor. Dat zien we wel vaker bij Apple; en dat doet het merk nu ook met de Apple iPhone 14. Gisteren was er de aankondiging van vier nieuwe iPhone-modellen; de iPhone 14, iPhone 14 Plus, de iPhone 14 Pro en de 14 Pro Max. Wat het meest opvalt aan de nieuwe toestellen; de vernieuwde notch. Deze is weliswaar anders dan bij de iPhone 13-serie; de 14 heeft nog steeds een duidelijk zwart vlak in het scherm. Het is een eiland waar Apple de toepasselijke naam ‘Dynamic Island’ aan heeft gegeven.



Denk je nu aan een groot vlak zonder enige inhoud, dan moeten we je toch even bijpraten. Apple heeft namelijk wel een nuttige toevoeging gedaan aan de notch, en het kan zomaar zijn dat dit inspiratie gaat zijn voor Android-fabrikanten. Middels software-aanpassingen kan namelijk deze uitsnede uitgebreid worden met meldingen en andere app-informatie. Niet alleen van Apple-apps, maar ook van apps van derden. Er wordt dus een stukje dynamische software aan toegevoegd, waarmee het gelijk functionaliteit krijgt.

Denk hierbij aan een inkomende oproep die hierin verwerkt wordt, de spraakopname of de muziekspeler die je direct hier vanuit kunt bedienen. Instructies voor de navigatie via Apple Kaarten wordt eveneens meegenomen in het Dynamic Island en datzelfde geldt voor producten zoals in-ear buds die met de smartphone gekoppeld zijn, of het icoontje voor de Face ID gezichtsherkenning. Ook kunnen ze uitgeklapt worden als er op de melding gedrukt worden. Nog altijd biedt de notch zelf ruimte voor bijvoorbeeld de front-camera en bepaalde sensoren.

eSIM

Daarbij is het goed mogelijk dat Apple met de iPhone 14 een andere nieuwe periode inluidt. De fabrikant levert in Amerika namelijk de smartphones enkel nog met eSIM slot. Dit betekent dat er geen ruimte meer is voor een fysieke simkaart. Waarschijnlijk is dat voor Nederland nog niet het geval omdat eSIM minder gebruikelijk is, maar mogelijk gaan fabrikanten komend jaar al meer hiermee aan de slag. De grote providers in Nederland hebben inmiddels deze mogelijkheid al, Samsung biedt het ook al aan op onder andere de Galaxy S22-serie.

Ben je benieuwd naar de iPhone 14-serie, al hopen we natuurlijk dat je bij DroidApp blijft, dan kun je terecht bij Coolblue, Mobiel, Belsimpel, MediaMarkt, T-Mobile en Bol.com. De pre-order start 9 september, de uitlevering volgende week vrijdag, de 16e van september.