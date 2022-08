Wordle app: populair woordspel nu ook als applicatie

Wordle is een geliefd woordspel onder een grote groep gebruikers. Het is een soort van Lingo, waarbij je ieder dag een woord kunt raden. Vanaf nu kun je ook de Wordle app gebruiken en zo bijvoorbeeld je voortgang bijhouden.

Wordle app

The New York Times is sinds begin dit jaar eigenaar van Wordle. Dit puzzelspel is geliefd onder een grote groep gebruikers en is nu toegevoegd aan de Crossword app van de Amerikaanse krant. De webversie van de dienst wordt niet vervangen door de app, maar de toepassing biedt wel verschillende voordelen ten opzichte van de webversie. In de applicatie kun je een spelersaccount aanmaken en zo bijvoorbeeld je voortgang bijhouden op meerdere/andere apparaten.

Het is dus geen aparte Wordle app, maar in tegenstelling tot de andere puzzelspellen in de app, is Wordle wel gratis te gebruiken. Volgens rapporten heeft Wordle dagelijks nog altijd meer dan twee miljoen gebruikers die een spelletje starten. Uiteraard blijft Wordle Engelstalig, maar kies je voor Woordle, dan kun je het spel ook in het Nederlands spelen. De applicatie kun je hieronder uit de Google Play Store downloaden.