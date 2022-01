Wordle is nieuwste hit op internet; en is er ook in het Nederlands

Het internet is verzot aan een nieuwe hit op internet; Wordle. Dit vermakende spel laat je dagelijks een woord raden, waarbij het doet denken aan Lingo. Maar hoe werkt het, wat kun je ermee en is Wordle ook in het Nederlands?

Wordle

Wordle, een recent uitgebracht spel en in de afgelopen dagen gigantisch populair geworden. Het is een woordspel waarbij je iedere dag één woord kunt raden. Het idee is het beste te vergelijken met Lingo, alleen zie je niet de startletters. Dit betekent dat je dus vijf vakjes ziet, waarin je zelf het woord moet raden. Letters die in een grijs vierkant staan, zijn niet goed en heb je reeds gebruikt. Als een letter in het woord zit, maar niet op de goede plaats staat, is het geel. Staat de letter op de goede plek, dan licht de letter groen op.

Je hebt per woord zes pogingen. Wanneer je dit hebt gered, kun je het resultaat delen, waar bijvoorbeeld nu Twitter mee volstroomt. Dit zijn namelijk de blokjes die Wordle uitbeelden. Slechts één keer per dag krijg je de kans om een woord te raden; raad je het niet, dan is er morgen een nieuwe kans.

Maar waar ligt de oorsprong van Wordle? Het spel is gemaakt door een software-ontwikkelaar uit Brooklyn. Zijn naam is Josh Wardle, waarvan Wordle afgeleid is. De New York Times schrijft erover. De ontwikkelaar bracht het spel eerst uit voor de familie, en even later speelden honderdduizenden mensen het spel. Iedereen kan het spel gratis spelen, via de website van Wordle.

Nederlands

Een Nederlandse ontwikkelaar is ook aan de slag gegaan met het spel en heeft een Nederlands alternatief uitgebracht voor Wordle. Je kunt hiervoor terecht op de website van Woordle. Hierbij gelden dezelfde regels en mogelijkheden. Er is geen Wordle app, je speelt het via de website.