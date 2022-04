Hoordle is nieuwe verslaving: hoe snel raad je welk liedje je hoort?

Al gehoord van Hoordle? Na Wordle is het tijd voor een volgende game die langzaam maar zeker de verslavende factor overneemt. Het is een spel van Nederlandse bodem en test je muziekkennis met dagelijks een nieuwe uitdaging.

Hoordle

Ben je op zoek naar een nieuwe (dagelijkse) uitdaging? Dan kan Hoordle misschien in deze behoefte voorzien. De insteek doet een beetje denken aan Wordle en zijn Nederlandse tegenhanger. Iedere dag krijg je een nieuwe opdracht die je op moet lossen, waarna je de uitslag kunt delen met anderen via sociale netwerken, zoals je dus kent van Wordle en het Nederlandse Woordle.

Maar wat is het doel van Hoordle? Elke dag moet je een muziektrack raden. Dit is altijd een Nederlandstalig nummer. Door op de afspeelknop in Hoordle te drukken, krijg je eerst een kort fragment te horen. Weet je de uitslag nog niet, dan kun je een beurt overslaan en hoor je een langer intro. Ook als je een antwoord verkeerd raadt, ga je naar de langere preview, die dan weer een paar seconden langer duurt. Net zolang totdat je aan de maximale lengte zit van het intro.

Het doel is om in zo min mogelijk pogingen je antwoord te geven. Aan het eind zie je de gekleurde blokjes, wat doet denken aan Wordle. Rood is een fout gegeven antwoord, groen het goed gegeven antwoorden, een zwart blokje is het aantal pogingen dat je nodig hebt gehad. Wil je meespelen, dan hoef je geen Hoordle app te downloaden, maar gewoon naar de webpagina van Hoordle.