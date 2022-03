Spotify komt met uitbreiding voor de Blend-functie: dit is er nieuw

Blend is een gepersonaliseerde afspeellijst van muziekdienst Spotify. Deze kun je helemaal aanpassen naar eigen wens. Nu heeft de van oorsprong Zweedse muziekdienst bekend gemaakt dat de mogelijkheden van Blend verder uitgebreid worden.

Spotify Blend uitgebreid

Spotify is voor velen een veelgebruikte app en muziekdienst. Zojuist heeft Spotify een nieuwe verbetering aangekondigd. Het zijn verbeteringen voor Spotify Blend; de functie waarmee je samen met iemand anders een playlist kunt maken. Dit kan je partner zijn, maar ook je vriend, vriendin, familielid of collega. Op deze manier moet je kunnen ervaren hoe muzieksmaken samen kunnen komen, zo stelde de Zweedse muziekdienst eerder. Op basis van het luistergedrag wordt de muziek dagelijks bijgewerkt.

Nieuw is nu met Spotify Blend dat je ook een afspeellijst kunt maken met een Spotify-artiest. Samen met een aantal favoriete artiesten kun je als gebruiker je muzikale voorkeuren samenvoegen tot één gedeelde en gepersonaliseerde afspeellijst. Je ontvangt een sharecard met daarop ’taste match scores’. Hiermee kunnen gebruikers hun muzieksmaak vergelijken met artiesten en gelijk delen op Instagram, Facebook, Snapchat of Twitter. Artiesten die je kunt kiezen zijn onder andere BTS, Diplo, Charlie XCX, Megan The Stallion en meer.

Een andere nieuwe verbetering is dat je nu met maximaal 10 anderen een Blend-afspeellijst kunt maken. Samen met alle muziekvoorkeuren die gecombineerd worden in één lijst. Net als bij de andere Blend-lijsten worden deze playlists dagelijks bijgewerkt en geüpdatet. De functionaliteit komt beschikbaar voor gratis en betalende gebruikers.