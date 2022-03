Spotify test nieuwe automodus met gebruiksvriendelijke bediening

Muziekdienst Spotify stopte eerder met de Car View modus, die van pas kwam als je muziek wilde luisteren in de auto. Het maakte het bedienen van Spotify in de auto een stuk minder prettig. Nu wordt er een nieuwe automodus getest.

Nieuwe automodus van Spotify

Degenen die Spotify in de auto gebruiken, kunnen hopelijk binnenkort weer op een gebruiksvriendelijke manier de automodus gebruiken. Het gaat om een vervanger voor het eerder verwijderde Car View, waarmee je op een gebruiksvriendelijke manier de muziek-app kon gebruiken. De nieuwe automodus is te herkennen aan het cirkelvormige auto-icoontje dat onderin beeld getoond wordt, indien de functie beschikbaar is.

Met de automodus ingeschakeld, die is ontdekt door 9to5Google, verandert de interface naar een gebruiksvriendelijke modus. Hiermee verschijnt onderin beeld een navigatiebalk met drie tabs. Deze geven je toegang tot het startscherm, de spraakbesturing en je bibliotheek. Het biedt alle basisbenodigdheden die van pas kunnen komen.

Spotify stelt de functie voor een kleine groep gebruikers beschikbaar. Behoor je tot de gelukkigen, dan krijg je in de app een melding dat je de automodus kunt gebruiken, als je telefoon verbonden is met de auto. Het is niet bekend wanneer alle gebruikers van de muziekdienst de functie aangeboden krijgen.