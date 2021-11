Spotify haalt tot grote onvrede, de Car View-functie uit de app

Spotify stopt met het ondersteunen van de Car View-functie in haar mobiele app. In oktober maakte de muziekdienst bekend dat het zou stoppen met de functie, en nu is het moment daar dat je de automodus van de Spotify app niet meer kunt gebruiken. Dit tot ongenoegen van veel gebruikers.

Spotify stopt met Car View-functie

Gebruikte je de Car View-functie in de Spotify app? Dan kan het zomaar zijn dat je deze niet langer meer kunt gebruiken. Spotify stopt namelijk met het ondersteunen van deze feature, die het gebruik van de muziekspeler in de auto moet verbeteren. De functie wordt daarmee uit de app gesloopt. In oktober maakte de muziekdienst bekend dat het zou stoppen met deze automodus, en het uitzetten van deze functie zou gefaseerd gaan gebeuren. Bij het merendeel van de gebruikers is dat inmiddels gebeurd.

Met de Car View-modus in de Spotify app konden gebruikers gemakkelijk de muziekspeler gebruiken tijdens het rijden. Zo waren er grotere toetsen, was er minder informatie in beeld en kon je daarmee de aandacht bij het verkeer houden. Dat Spotify er nu mee stopt is een domper voor de gebruikers. Er is immers geen vervangende functie. Wel zou Spotify werken aan een vergelijkbare functie met nieuwe innovaties. Echter wordt onduidelijk wat we kunnen verwachten, en wanneer dit staat te gebeuren. Eerder lanceerde Spotify wel een eigen gadget voor in de auto; Spotify Car Thing. Deze is niet beschikbaar in ons land.