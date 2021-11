‘Slechts 4 procent van de Nederlanders deelt zijn Spotify-account’

Uit recent onderzoek komt naar voren dat we in Nederland vele malen minder ons account delen van een muziekstreamingdienst, dan van bijvoorbeeld Netflix. In het onderzoek komt ook naar voren welke muziekdiensten we hier het vaakst gebruiken.

We delen amper ons Spotify account

Onderzoeksbureau Telecompaper heeft een nieuw onderzoek gepubliceerd waarbij het heeft gekeken naar het delen van accounts van muziekdiensten, zoals Spotify. Naar voren komt naar voren dat slechts vier procent van de Nederlandse gebruikers van een muziekstreamingdienst, zijn of haar account deelt met iemand anders. Het probleem van het zogenaamde ‘accountsharing’ is hiermee vele malen kleiner dan bij videostreamingdiensten, zoals Netflix. Bij een onderzoek van vorig jaar, kwam naar voren dat 24 procent van de Nederlanders zijn of haar Netflix-account deelt met iemand buiten het eigen huishouden.

Dat het account van bijvoorbeeld Spotify veel minder gedeeld wordt, is op zich logisch te verklaren. Er is immers veel meer te personaliseren. Denk aan het maken van eigen afspeellijsten, lijsten met muziek die speciaal op de wensen van de gebruiker is afgestemd. Daarnaast is het bij muziekstreamingdiensten vaak het geval dat er slechts één stream tegelijkertijd mogelijk is, waar je bijvoorbeeld bij Netflix dit niet geldt.

Uit het onderzoek van Telecompaper komt naar voren dat Spotify het meest gebruikt wordt van alle muziekdiensten. Op circa 43 procent van de smartphones is de app geïnstalleerd. Dit terwijl YouTube Music geliefd is bij circa 11-14 procent van de gebruikers en Deezer bij 2-4 procent. Apple Music scoort 3-5 procent aandeel, volgens het onderzoek. Van de Spotify-gebruikers in Nederland heeft 55 procent een betaald abonnement. Wereldwijd gezien ligt dat aantal op 45 procent. In de leeftijdscategorie 20-29 jaar heeft 77 procent een betaald abonnement bij de Zweedse muziekdienst. Telecompaper concludeert dat Spotify gemiddeld 115 minuten per week gebruikt wordt. Bij Apple Music en Deezer ligt dit aantal tussen de 62 en 65 minuten.