Spotify toont eindelijk songteksten bij je muziek – en laat je ook teksten delen

Het is één van de veelgevraagde functies en eindelijk kun je eindeloos meezingen met je favoriete muziek. In de Spotify app is het vanaf nu mogelijk om songteksten te vinden van nummers. Niet alleen meezingen is mogelijk, een deel van de songtekst kun je als zin delen.

Songteksten in Spotify

Eén van de functies waarvan je je afvroeg waarom deze nooit in de muziek-app te vinden was, is eindelijk toegevoegd. Spotify heeft ondersteuning toegevoegd voor songteksten. Voortaan kun je dus eindeloos meezingen met je favoriete hits. Spotify werkt hiervoor samen met het platform Musixmatch. Voor zowel gratis- als betalende Spotify-gebruikers is de functionaliteit vanaf nu beschikbaar.

In een afspeellijst zie je direct bij welke van tracks de lyrics beschikbaar zijn. In het afspelen-venster hoef je alleen maar van beneden naar boven te vegen en komen de songteksten tevoorschijn. Deze loopt uiteraard mee met de muziek, zodat je gelijk je eigen stem in kunt zetten. Door nog een keer op het songtekst-scherm te tikken, krijg je de volledige tekst te zien. Daarbij vind je bij veel nummers ook een mogelijkheid om een songtekst te delen, waarbij je een zin kunt selecteren. Deze kun je vervolgens delen via een eigen gekozen netwerk. Denk aan via Instagram Stories, WhatsApp, Facebook of een ander platform naar keuze.

Spotify voegt de functionaliteit ook toe aan de desktop-app, waar je onderin een microfoontje te zien krijgt als de songtekst beschikbaar is. Daarnaast heeft de muziekdienst de functionaliteit ook toegevoegd aan de Spotify TV-app,. Ondersteuning hiervoor is er voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Android TV, Fire TV en de apps van Samsung, Roku, LG, Sky en Comcast. De songteksten in Spotify worden automatisch toegevoegd. Je hoeft dus geen update uit de Google Play Store te halen.