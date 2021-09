Spotify geeft gebruikers nieuwe ‘Enhance’ functie: nog beter muziek ontdekken

Spotify heeft een nieuwe feature aangekondigd voor Premium-gebruikers. Het gaat om een afspeellijst-functie die ‘Enhance’ wordt genoemd. Het makkelijker worden om nieuwe muziek te ontdekken.

Spotify Enhance

Spotify Enhance is een nieuwe feature voor de betalende gebruikers van de muziekdienst. Het is een functie die goed van pas komt voor degenen die even geen inspiratie hebben voor een nieuwe afspeellijst. De functie helpt bij het samenstellen van een playlist, waarbij er suggesties getoond worden voor nummers op basis van toon en stemming van de rest van de playlist. Tevens kun je op deze manier nieuwe artiesten en nummers ontdekken.

De Zweedse muziekdienst legt uit hoe je de functie kunt gebruiken;

Tik op “Enhance” boven aan de playlist om de functie in te schakelen.

In de playlist verschijnt nu om de twee nummers een aanbeveling

Bevalt het nummer je? Tik op het “+”-pictogram naast elk nieuw nummer om het permanent aan de afspeellijst toe te voegen.

Het is een toevoeging, geen vervanging: de nummers die je toevoegt worden nooit vervangen, en je kunt Enhance met een simpele tik uitzetten.

De functie wordt vanaf nu uitgerold naar de Premium-gebruikers in Nederland. In de komende maand moet iedere gebruiker de functie zien.