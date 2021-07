Spotify komt met ‘What’s New’ voor nieuwe releases van je favorieten: dit kun je ermee

Muziekdienst Spotify heeft een nieuwe functie aangekondigd voor de apps. Het gaat om ‘Whats New’, welke je terug kunt vinden als belletje bovenin de app.

Spotify met What’s New

Om nieuwe muziek te ontdekken van je favoriete artiesten kun je al terecht bij de Release Radar. Deze wordt elke vrijdag bijgewerkt met nieuwe tracks, ook van je favoriete artiesten. Met het nieuwe What’s New wordt het nog eenvoudiger om nieuwe nummers en afleveringen te ontdekken.

Spotify laat weten dat de What’s New-sectie in de app realtime wordt bijgehouden. Zodra je favoriete podcast of artiest iets nieuws heeft, verschijnt dat dus in het What’s New gedeelte. Hier kun je komen door bovenin de Spotify app op het belletje te drukken. Een blauw bolletje geeft aan dat er nieuwe muziek of een nieuwe podcast van iets dat je volgt is verschenen. In What’s New zijn ook filters aanwezig zodat je nog beter kunt vinden wat je zoekt.

In de komende weken wordt de feature uitgerold voor Android en iOS, zo laat Spotify weten.