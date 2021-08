Spotify test Spotify Plus: nieuwe abonnementsvorm van 1 dollar

Muziekdienst Spotify is voor velen niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Nu wordt er door de Zweedse dienst getest met een nieuwe abonnementsvorm. Met Spotify Plus krijg je voor 1 dollar per maand meer opties dan in de gratis versie. Wat heeft deze versie te bieden?

Spotify Plus wordt getest

Een nieuwe abonnementsvorm van Spotify wordt door de muziekdienst getest. Het bedrijf heeft de bevestiging afgegeven dat er getest wordt met het abonnement ‘Spotify Plus’. Deze nieuwe abonnementsvorm kost 1,00 dollar per maand en heeft een aantal verbeteringen ten opzichte van het gratis abonnement. Het kan gezien worden als een combinatie tussen het gratis en het betaalde abonnement.

De advertenties die je in de gratis versie hebt, heb je ook in deze abonnementsversie. Met Spotify Plus krijgen gebruikers de mogelijkheid om oneindig nummers te skippen. Bij Spotify Free is hierop wel een limiet actief. Een ander voordeel met Plus is dat je zelf kunt kiezen welke track of afspeellijst je beluistert. Bij de gratis versie (op mobiel) ben je hiertoe beperkt; omdat je dan alleen wordt geshuffled tussen de muziek in een afspeellijst.

Op dit moment is niet bekend of Spotify Plus definitief toegevoegd wordt aan het aanbod. Voor nu is alleen duidelijk dat het bedrijf test met deze variant. en de feedback hierop zal verzamelen om de dienst verder te verbeteren. Daarbij is de test niet voor iedereen, maar voor een geselecteerde groep gebruikers.