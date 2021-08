YouTube komt in Nederland en België met speciaal ‘YouTube Premium Lite’ abonnement

YouTube lijkt een nieuwe test uit te voeren met een nieuwe abonnementsvorm, als variant op YouTube Premium. Het abonnement, dat ook verkrijgbaar is in Nederland en België, heeft de naam YouTube Premium Lite meegekregen en laat je advertentievrij van YouTube genieten.

YouTube Premium Lite

YouTube Premium is al een tijd beschikbaar in Nederland en verschillende andere landen. Nu heeft YouTube stilletjes een nieuwe abonnementsvorm uitgebracht, waar we in Nederland gebruik van kunnen maken. Het gaat om YouTube Premium Lite, dat alleen beschikbaar is in Nederland, België, Luxemburg en verschillende Scandinavische landen. Het gaat volgens de informatie om een test.

De voordelen zijn eigenlijk alleen beperkt tot het advertentievrij kijken van YouTube en YouTube Kids. Andere functies die onder Premium vallen, zoals het downloaden van content voor offline gebruik en het afspelen op de achtergrond, is niet beschikbaar in YouTube Premium Lite. Daar staat ook een lagere prijs tegenover. YouTube Premium kost 11,99 euro per maand, YouTube Premium Lite kost je 6,99 euro per maand.

Ben je geïnteresseerd in YouTube Premium Lite, dan kun je je via de webpagina van YouTube je hiervoor aanmelden.